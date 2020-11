EUROPA LEAGUE – Hnk Rijeka-Napoli 1-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli stasera a Fiume, in Croazia, cercava contro il Rijeka un successo per tenere viva la qualificazione in Europa League. Eppure i padroni di casa partono forte, prima con Menalo, parata di Meret, poi il vantaggio. Kulenovic per Mustic che calcia a giro e palla in rete. La partita è sempre in mano ai ragazzi di Rozman che sfiorano il raddoppio, ma è attento Meret. Gli azzurri, scampato il momento iniziano a spingere e arriva il pareggio, cross di Mertens e Demme segna a porta vuota. Nella ripresa i partenopei entrano con più grinta e vanno in vantaggio. Traversone di Mario Rui e Braut mette nella propria porta. Il Napoli ci crede e prova a chiudere la gara, prima traversa con Mertens, ma poi miracolo del portiere croato su tiro a botta sicura di Zielinski. Una vittoria sofferta, dove c’è molto da lavorare, però contava per tenere a galla la qualificazione. Ecco le pagelle della sfida di Fiume.

Top

Meret 7 – Se il Napoli stasera ha vinto contro il Rijeka, in rimonta, lo deve al suo portiere. Il ragazzo friulano ha salvato in almeno tre circostanze, evitando il tracollo nel primo tempo. Ripresa di amministrazione, però sicuro con i piedi.

Mario Rui 6,5 – Il terzino portoghese, dopo un inizio non semplice, viene fuori alla distanza e mette in mezzo anche palloni invitanti. Uno di questi è la rete della vittoria per il Napoli. Giocatore imprescindibile, se viene messo nelle condizioni di spingere.

Demme 6,5 – Prima mezz’ora del tedesco da dimenticare, poco attento in fase di copertura e soffre la mediana croata. Dal gol del pareggio, cambia marcia e nella ripresa è tra i migliori della squadra.

Fabian 6,5 – Lo spagnolo è entrato nel momento più difficile della partita, ma è apparso lucido e pimpante sul piano della grinta e sicuramente concreto. Paradossalmente la panchina lo ha caricato a dovere.

Mertens 6,5 – Dopo la partita con il Sassuolo, dove ha sprecato la palla del pareggio, il belga è apparso meglio e tra i più vivaci, primo tempo compreso. Suo l’assist per il gol del pareggio e prende nella ripresa la traversa su punizione. Manca il gol, ma la prestazione è stata positiva.

Insigne 6,5 – Il capitano entra in campo e la musica è diversa. Lotta in mezzo al campo e inventa giocate. Una è perfetta nel finale per Mertens. Recuperato in extremis, però quando entra sul terreno di gioco è tutta un’altra musica.

Flop

Koulibaly 5 – Il difensore senegalese è croce e delizia. Certe partite le interpreta bene, ma stasera era svagato. Si fa superare per ben due volte da Kulenovic e nella ripresa sbaglia un disimpegno. Nel finale qualche discreto recupero, ma stasera dietro la lavagna.

Lobotka 5 – Per la terza gara di fila in Europa League lo slovacco non riesce a sfruttare l’occasione che il mister gli concede. Sempre lento e poco concreto in mezzo al campo. L’unica azione degna di nota è un tiro alto sopra la traversa. Non bene assolutamente.

Petagna 5 – Partita della punta ex Atalanta e Pescara da dimenticare. Nel primo tempo cerca la posizione, ma soffre la difesa avversaria. Leggermente meglio nella ripresa, ma non convince del tutto. Poteva fare meglio, anche se come sempre non gli manca la generosità, però male.

A cura di Alessandro Sacco