Elif Elmas: “Sono molto ambizioso, pronto a dimostrare tutto il mio valore”

La rinascita un mese dopo: positivo al Covid il 3 ottobre, titolare in Europa League il 5 novembre. «Ora, comunque, mi sento pronto: attendo le scelte dell’allenatore». Fatte: con il Rijeka giocherà dal primo minuto. Cosa che non accadeva dal 28 luglio con l’Inter, in campionato. E allora, il ritorno di Elmas. O meglio, il rilancio: perché dopo la comunicazione della negatività (24 ottobre) e i primi minuti collezionati domenica con il Sassuolo al San Paolo entrando dalla panchina, oggi Elif agirà nella casella sinistra dei tre dietro la punta. Ovvero, nella posizione in cui Rino ritiene che possa esprimersi meglio: «Con lui mi trovo benissimo: è una grande persona, mi piace lavorarci insieme. Mi dice sempre che sono un animale», spiega sorridendo. Già, Gattuso crede molto nelle sue qualità: «In questo periodo ho dovuto lavorare in casa, da solo, e per recuperare è servito un po’ di tempo: ora sto bene e sono pronto a dimostrare le mie qualità». La stagione, tra l’altro, era cominciata nel verso giusto: posizione diversa, più avanzata, come nella Nazionale macedone, e un gol alla seconda con il Genoa. Poi, lo stop forzato: «Sono molto ambizioso ma anche giovane: devo soltanto pensare a lavorare».

Fabio Mandarini (CdS)