De Maggio: “Ho ricevuto una notizia che mi ha gelato il sangue su Euro2021”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Ho ricevuto una brutta notizia, una notizia che mi ha gelato il sangue: anche gli Europei del 2021, secondo gli esperti, potrebbero vedere a rischio la presenza dei tifosi sugli spalti per colpa della pandemia di Coronavirus. Non voglio crederci, ma il rischio purtroppo esiste”.

“Bisogna fare grande prevenzione, è il momento di comportarci al meglio per evitare che la situazione attuale vada per le lunghe. Sentir dire che bisogna aspettare tutto un altro campionato per rivedere i tifosi, credetemi, è davvero brutto. E’ tosta. Sono sobbalzato dalla sedia, certe cose sono dure da digerire. Tra non troppi giorni sarà Natale, ma è preventivabile che trascorreremo le feste in maniera isolata, senza i soliti cenoni in famiglia. Non sarà come sempre, ma sarà necessario”.