D’Amico: “Ho fiducia nelle capacità di Rino, per me è un fratello”

L’intermediario di mercato Andrea D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il 4-2-3-1 è un mantra da seguire o in alcune gare va ripescato il 4-3-3 per valorizzare chi soffre una mediana a due come Fabian Ruiz e Dries Mertens, che non sembra a suo agio da trequartista? Il calcio è un gioco semplice, per come la vedo io, e tante volte siamo noi a complicarlo e a complicarci la vita con chissà quale ragionamento, come questo che mi avete proposto”.

“Si possono alternare diversi moduli nell’arco della stessa partita. In base alle esigenze, devi essere in grado di cambiare atteggiamento tattico. Per me, quindi, è assolutamente una variabile che non si può prevedere in maniera anticipata, perché cambia a seconda delle esigenze del momento. Gennaro Gattuso è bravo ad interpretare il momento e ricorrere ai giusti cambiamenti. Ho fiducia nelle capacità di Rino Gattuso, per me è un fratello, gli voglio molto bene e prevedo con sicurezza che avrà successo nel Napoli”.