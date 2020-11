Covid Campania – Oggi 3.888 positivi: 293 in meno con 2.116 tamponi in meno

Si legge su mattino.it

Il giorno dopo il record assoluto con 4.181 positivi, il Covid continua a macinare numeri altissimi in Campania e fa registrare 3.888 nuovi positivi su 19.568 tamponi effettuati, 293 in meno di ieri ma con 2.116 tamponi in meno effettuati. Di tutti questi nuovi contagiati, 3.678 sono asintomatici e 210 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 17.761 contagiati in soli cinque giorni.