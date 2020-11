Chiariello: “Il Napoli ha vinto contro una squadra di Serie C. Un calciatore su tutti sta facendo male…”

Il giornalista Umberto Chiariello, ha parlato in onda sulla emittente Canale 21 dopo la vittoria del Napoli in Europa League contro il Rijeka per 1-2. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha battuto la Vis Pesaro. Ha fatto una grandissima fatica contro una compagine che in Serie C farebbe una grande fatica a salvarsi. Non c’è da essere sereni. Il Napoli ha vinto solo perché tutti gli episodi gli sono girati a favore. Noi però non dobbiamo guardare solo il risultato, ma analizzare la prestazione e non c’è da essere soddisfatti. Ci sono dei calciatori che oggettivamente stanno facendo molto male. Faccio un nome su tutti: Stanislav Lobotka. La prestazione del centrocampista, anche col Rijeka, è stata davvero molto deludente”.