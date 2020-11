Bruscolotti: “Vedrete che Maradona anche stavolta ne verrà fuori”

Beppe Bruscolotti, lo storico capitano del Napoli che poi gli ha ceduto la fascia, è nervoso, teso. Prova a rassicurare gli altri, ma in realtà lo fa per tranquillizzare se stesso. «Anche questa volta uscirà fuori, vedrete che entro pochi giorni tornerà persino ad allenare il suo Gimnasia. È una delle cose che in questo momento lo rende più felice». Bruscolotti ha sempre avuto un rapporto speciale. Questione di età, di ruoli. E quindi di rispetto. «Capisco quello che sta provando anche sotto il profilo emotivo in questi mesi, so che vive in quarantena, con poche persone care al suo fianco. Io so bene che importanza ha la sua famiglia, che ruolo aveva la mamma per lui. C’era un rapporto viscerale con donna Tota ed è forse in questo momento che i ricordi non lo aiutano. Può uscirne fuori facendosi aiutare da chi veramente lo ama, come i suoi figli, i suoi nipoti. Io sono qui, sono sempre stato un suo amico. Perché quello che è nato tra di noi in quegli anni ci ha legato per tutta la vita», dice ancora Bruscolotti. P. Taormina (Il Mattino)