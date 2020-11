Avversario Napoli – Recupero in difesa per Mihajlovic

Ieri nel corso dell’allenamento era uscito per una botta al ginocchio De Silvestri, ma per fortuna nulla di serio, quindi giocherà contro il Napoli nella gara di domenica al “Dall’Ara” alle ore 18,00. Per il resto saranno indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Skov Olsen, Mbaye, Sansone e Santander. La formazione dei felsinei avrà come elementi cardini Soriano, Orsolini, Palacio e Barrow. A centrocampo Svamberg e l’olandese Shouten. In difesa infine Tomyasu, Danilo, De Silvestri e Hickey. Infine tutti negativi i tamponi di martedì.

Fonte: Corriere dello Sport