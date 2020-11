Avversarie EL – La Real Sociedad sfida l’Az Alkmaar di Gullit junior. Le probabili formazioni

C’è anche Maxim Gullit, diciannovenne difensore centrale figlio del mitico Ruud nell’Az Alkmaar che ha il dichiarato obiettivo di consolidare il primato in classifica: gli olandesi sono a punteggio pieno dopo la vittoria sul Napoli a cui è seguita quella interna sul Rijeka della scorsa settimana. La Real Sociedad, lasciata alle spalle la sconfitta con i ragazzi di Gattuso, ha riconfermato la sua leadership in Liga, imponendosi con un convincente 4-1 sul Celta Vigo. In attacco Alguacil schiererà in attacco William Josè, e ai lati Portu e Oyarzbal. L’allenatore degli olandesi Slot punterà come centravanti su Gudmundsson e sulla trequarti Stangs, De Wit e Karlsson.

Fonte: foto e grafico CdS