Verso la Croazia – Zielinski ed Elmas titolari in Europa

Napoli domani in campo per la terza partita europea. Azzurri attesi in Croazia dal Rijeka. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gattuso potrebbe scegliere un centrocampo con protagonisti Zielinski ed Elmas. I due calciatori, infatti, hanno smaltito l’infezione da COVID-19 e dovrebbero giocare titolari. Più difficile, invece, vedere in campo Insigne. Il capitano ha recuperato dall’ infortunio rimediato contro la Real Sociedad, ma potrebbe non essere rischiato (almeno non dall’inizio) contro i croati. Più facilmente, il suo rientro dovrebbe avvenire contro il Bologna.