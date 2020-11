Venerato: “Gattuso rinnoverà, ma che bel gesto da parte di Rino”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Gattuso allenerà il Napoli anche nella prossima stagione. Ormai ci sono pochi dubbi in merito. Vi aggiorno sulle novità. Gattuso percepirà circa 400.000 euro in più già da questa stagione. Guadagnerà 1 milione e 800mila e non 1,4″.

“Da questa cifra bisogna togliere 110.000 euro che sono i diritti di immagine che Gennaro Gattuso deve dare ad Aurelio De Laurentiis. Ringhio è vincolato da un contratto con due multinazionali. Vi do una notizia che molti non sanno. Di questi soldi una discreta parta Gattuso la girerà ai suoi collaboratori. Questa è una notizia che il mister non vuole fare sapere perché è un grandissimo uomo. Parte dello stipendio lo darà ai suoi collaboratori“.