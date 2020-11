Venerato: “Milik ha deciso che a gennaio andrà via, una squadra è sull’uscio della porta”

Il giornalista esperti di mercato Ciro Venerato, ha rilasciato alcune indescrizioni su Arek Milik nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di ‘Kiss Kiss Napoli: “Arkadiusz Milik ha deciso: a gennaio andrà via. Il polacco sa bene che ci sono gli Europei ed ha fatto presente al Napoli che non vuole alzare barricate con la società, cercherà un’intesa attraverso i suoi agenti per un addio a cifre congrue. Una squadra italiana, la Fiorentina, resta all’uscio di porta. Un eventuale arrivo di Maurizio Sarri in casa viola, per quanto ad oggi improbabile, potrebbe agevolare il Napoli. Milik andrebbe di corsa da Sarri, potendo. Da Firenze, al momento, parlano però di indisponibilità di Sarri per ragioni economiche o tecniche. L’agente di Milik, David Pantak, potrebbe anche tirar fuori un altro coniglio dal cilindro, e penso a soluzioni estere, su tutte Premier e Liga”.