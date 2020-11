UFFICIALE – I convocati del Napoli. Recupera Insigne, out tre azzurri

Il Napoli è quasi pronto per la sfida di domani alle ore 18,55 in Croazia contro il Rijeka, sfida valevole per la terza giornata di Europa League. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Recupera Lorenzo Insigne, out Milik, Llorente e lo squalificato Osimhen.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

Fonte: sscnapoli.it