Palmeri: “Osimhen? Mi ricorda per certi versi George Weah”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Victor Osimhen? Devo ammettere che abbiamo imparato a conoscere un attaccante diverso. Abbiamo visto all’inizio che era uno che si allungava nella falcata e negli strappi, dando profondità. Ed invece fino ad oggi si è dimostrato utile agli altri invece che per solo se stesso”.

“I fatti dicono che il nigeriano ex Lille è entrato in quasi tutte le azioni da gol quando è stato in campo, mi sta ricordando per certi aspetti George Weah, e tutti ricordiamo bene quanto fosse travolgente, tuttavia se andiamo a spulciare tutte le statistiche notiamo che anche Weah non ha mai segnato tantissimo, in Italia massimo 12 gol in una stagione, ma migliorava tutti quelli che agivano accanto a sé perché apriva le difese e faceva segnare gli altri. E’ un dato che deve far riflettere”.