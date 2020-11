Sinisa ascolta De Zerbi e sceglie di bloccare Osimhen

Prossimo avversario degli azzurri in campionato, il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblu sta studiando e preparando la gara e lo sta facendo “andando” a lezione da De Zerbi. Ovvio che l’allenatore padrone di casa avrà rivisto e rivedrà la partita tra Napoli e Sassuolo. Il suo intento è quello di bloccare l’aspetto di gioco che più spaventa gli avversari: la profondità. Osimhen, in questo senso, viene considerato devastante dal tecnico del Bologna. E ritornando a quanto affermato a fine gara da De Zerbi, il Corriere dello Sport scrive: “C’è una frase dettata alla fine della partita di Napoli da De Zerbi che Sinisa sposerà alla lettera, poco ma sicuro. Questa: <<Avendo un grande rispetto dei miei difensori, ho fatto il possibile affinché non si lasciassero tanto campo alle spalle, rendendomi conto che più profondità dai al Napoli e più vivi di affanni, quando davanti hai uno come Osimhen, cha a campo aperto diventa devastante>>”.