Serie A al 45′ – Genoa-Torino: Doppio squillo granata

GENOA-TORINO 0-2 Lukic (T) 10′, Pellegrini (T) aut. 26′

GENOA (4-3-1-2): Perin, Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pellegrini, Rovella, Badelj, Lerager, Zajc, Pjaca, Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Bani, Behrami, Biraschi, Criscito, Destro, Masiello, Melegoni, Pandev, Parigini, Radovanovic. Allenatore: Maran.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Singo, Bremer, Lyanco, Murru, Gojak, Rincon, Linetty, Lukic, Verdi, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Ansaldi, Bonazzoli, Buongiorno, Edera, Meite, N’Koulou, Rodriguez, Segre, Vianni, Vojvoda. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Valeri.

Ammoniti: Gojak (T) 23′, Badelj (G) 31′, Giampaolo (T) 45’+2′, Rincon (T) 45’+3′.

Note: recupero p.t. 4′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 10′ con la precisa rasoiata di Lukic che sfrutta un pallone vagante all’interno dell’area, al 17′ Lerager va giù in area e reclama per un calcio di rigore ma l’arbitro Valeri dopo un consulto col VAR non assegna il penalty ai rossoblu. Al 26′ arriva il raddoppio granata con la sfortunata autorete di Luca Pellegrini, nel finale di tempo non arriva la reazione del Grifone così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio torinese.

A cura di Emilio Quintieri