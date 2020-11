Serie A – Genoa-Torino: Vittoria granata per uscire dalla crisi

GENOA-TORINO 1-2 Lukic (T) 10′, Pellegrini (T) aut. 26′, Scamacca (G) 94′

GENOA (4-3-1-2): Perin, Ghiglione, Goldaniga (Pandev 46′), Zapata, Pellegrini (Criscito 67′), Rovella (Destro 88′), Badelj, Lerager, Zajc (Bani 46′), Pjaca (Parigini 67′), Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Bani, Behrami, Biraschi, Criscito, Destro, Masiello, Melegoni, Pandev, Parigini, Radovanovic. Allenatore: Maran.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Singo (Vojvoda 74′), Bremer, Lyanco, Murru (Rodriguez 54′), Gojak (Meite 53′), Rincon, Linetty (Ansaldi 88′), Lukic, Verdi (Bonazzoli 54′), Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Ansaldi, Bonazzoli, Buongiorno, Edera, Meite, N’Koulou, Rodriguez, Segre, Vianni, Vojvoda. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Valeri.

Ammoniti: Gojak (T) 23′, Badelj (G) 31′, Giampaolo (T) 45’+2′, Rincon (T) 45’+3′, Rovella (G) 51′, Singo (T) 68′, Lukic (T) 93′.

Note: recupero p.t. 4′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 10′ con la precisa rasoiata di Lukic che sfrutta un pallone vagante all’interno dell’area, al 17′ Lerager va giù in area e reclama per un calcio di rigore ma l’arbitro Valeri dopo un consulto col VAR non assegna il penalty ai rossoblu. Al 26′ arriva il raddoppio granata con la sfortunata autorete di Luca Pellegrini, nel finale di tempo non arriva la reazione del Grifone così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio torinese.

Secondo tempo. Nella ripresa Pjaca prova ad accorciare le distanze ma la sua conclusione viene ribattuta all’interno dell’area, al 62′ Lukic serve in area Belotti che calcia di prima intenzione sopra la traversa di pochissimo. Al 75′ Linetty cerca il tris con un missile dal limite ma la sfera termina a lato dopo una deviazione, nel finale Scamacca accorcia le distanze con una rasoiata chirurgica ma al triplice fischio Giampaolo ottiene la prima vittoria dell’anno.

Classifica

Milan 16-Sassuolo 14-Juventus 12-Atalanta 12-Napoli 11*-Inter 11-Roma 11-Verona 11-Sampdoria 10-Lazio 10-Fiorentina 7-Cagliari 7-Benevento 6-Bologna 6-Parma 5-Genoa 5-Spezia 5-Torino 4-Udinese 3-Crotone 1

*1 punto di penalizzazione

A cura di Emilio Quintieri