Rijeka – Rozman: “Vogliamo ripetere l’impresa compiuta contro il Milan”

Simon Rozman, allenatore del Rijeka ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli: “Il Napoli é una squadra che da sola ha un valore economico maggiore della Nazionale croata. Nonostante questo proveremo a fare il nostro gioco, sviluppando le nostre idee. Cercheremo di togliere lo zero in classifica. Per ripetere l’impresa che il Rijeka riuscì a compiere contro il Milan di Gattuso servirà tanta sorte. Purtroppo mancherà il pubblico, una componente fondamentale che dà tanta energia alla squadra. Le condizioni sanitarie? Siamo in grado di garantire un’ottima prestazione e va migliorando anche il quadro clinico complessivo”.

Nella conferenza stampa è intervenuto anche l’attaccante del Rijeka, Luka Menalo: “Il Napoli ha tanti campioni, è una squadra che va rispettata. Al tempo stesso non c’è alcuna paura o condizionamento. Il covid? Bisogna conviverci, ormai fa parte della nostra quotidianità. Da questo punto di vista il Rijeka è molto attento, stiamo rispettando tutti i protocolli. Nessuna paura, massima convinzione di poter fare la nostra partita. La speranza è di creare una soddisfazione ai nostri tifosi”.