RADIO MARTE – Alessandro Sacco: “Il mio probabile undici del Napoli contro il Rjeka”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La gara contro il Sassuolo? E’ stata una partita dai due volti, il primo tempo fosse finito 2-0 non si gridava allo scandalo, mentre nella ripresa il rigore dei neroverdi ha cambiato il volto a livello tattico e piscologico. Domani secondo me giocheranno contro il Rijeka, Meret a porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, al centro Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo ballottaggio Bakayoko-Demme, con Lobotka. Sulla trequarti Elmas o Insigne, Mertens, Politano e in attacco Petagna. Il Napoli deve giocare così le prossime sfide, è chiaro che deve essere più concreto, presto per parlare di scudetto, però sono certo che Osimhen alla lunga dimostrerà il suo valore e Mertens si sbloccherà in zona gol”.

La Redazione