Pasqual: “Osimhen fa fatica con le squadre che si chiudono”

Manuel Pasqual ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

Osimhen?

“Va fatto un discorso sull’atteggiamento degli avversari. Nel senso che quando il Napoli si mette in attesa, poi può contare sulla forza del nigeriano nel ribaltamento di fronte. Quando invece si affrontano squadre che si chiudono, Osimhen fa fatica”.

Ricordate la partita Parma-Napoli?

“I ducali si scoprirono e Osimhen fece bene, mentre col Sassuolo c’è stata una battuta d’arresto perché gli avversari si sono arroccati in difesa. Va detto però che il Sassuolo, al pari del Milan, è stata la squadra migliore nel post lockdown”.

Kostas Manolas?

“Ha fiducia nella sua velocità, ma quando sbaglia una lettura mette tutti in difficoltà. Di Lorenzo è cresciuto moltissimo, mentre mi aspetto qualcosa in più da Mario Rui in fase d’attacco, anche se poi si concede qualcosa in difesa”.