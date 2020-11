LIVE – Gattuso: “Contro il Rijeka servirà il miglior Napoli”

Premere f5 per gli aggiornamenti

18,36 – Gattuso: “E’ una mia scelta non far allenare la squadra al campo, questo da quando faccio l’allenatore. Del Rijeka non ho bei ricordi, loro sono una squadra che sa difendersi bene, in passato c’era un clima meraviglioso. Nel calcio di oggi c’è da portare rispetto ad ogni avversario, sappiamo che gara dobbiamo fare e servirà il migliore Napoli per vincere la partita, la Real Sociedad alla distanza ha vinto ma non ha sofferto”.

18,33 – Elmas: “Covid-19? Ho passato una decina di giorni senza allenarmi, ora cerco di ritrovare la condizione migliore. Per domani spero di essere in campo, l’ultima parola spetta al mister”.

18,27 – Gattuso: “Maradona? Già glieli avevo fatto quando aveva compiuto 60 anni. Lo aspettiamo a Castel Volturno, a braccia aperta. Pronta guarigione ad un uomo che ha fatto la storia del Napoli. Voi fate il vostro mestiere, ma non siamo incappati in nessuna partita. Il Rijeka? Gioca con il 3-5-2, sa difendere bene, concede poco spazio e noi dovremo fare la nostra partita. Con Az e Sassuolo noi abbiamo dominato entrambe le sfide, non so che gare ha visto mezza Italia. Domani più o meno i cambi fatti contro la Real Sociedad”

Inizia la conferenza stampa di Gattuso ed Elmas

17,00 – Il Napoli è arrivato in Croazia, dove domani affronteranno il Rijeka per la terza giornata di Europa League.

Quest’oggi, all’interno dello stadio Rujevica, inizio ore 18,20, ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e del centrocampista macedone Elmas, per presentare la sfida contro il Rijeka. I partenopei cercheranno conferme, dopo il successo sul terreno della Real Sociedad. I croati invece i primi punti in Europa League, con il “giallo” Covid-19 da risolvere nelle prossime ore. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

