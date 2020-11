Il “caso” Mertens: non è “disagio”, è solo un momento

Di sicuro sotto gli standard a cui ci ha abituati e a cui è abituato lui stesso. Solo un momento o “rigetto” del ruolo? Il Corriere dello Sport di oggi prova ad analizzare le giornate non proprio felici di Dries Mertens in questo inizio di stagione. Secondo il quotidiano, il belga non sta vivendo un disagio tattico dettato dal cambio di modulo, in quanto gioca molti più palloni, sfrutta gli spazi creati dal movimento di Osimhen e arriva al tiro con una certa facilità. L’unico problema sarebbe, anzi è, rappresentato dalla media realizzativa. Un momento, quindi, nient’altro che un momento. Anche perché il trend per un attaccante può cambiare in un attimo. Quel che è certo è che al Napoli le giocate di Mertens servono come il pane.