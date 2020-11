Giuffredi: “Rinnovo Hysaj? E’ giusto guardarsi attorno”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Il Sogno Nel Cuore: “Deadline per il rinnovo di Hysaj fissata a fine ottobre? Stiamo valutando tutto quello che ci capita, andiamo per la nostra strada. Sul cammino potrà esserci anche il Napoli, ma è giusto che portiamo avanti pure altre situazioni. Tra due mesi Elsi può firmare a parametro zero ed è giusto guardarsi attorno per valutare tutte le offerte che ci arrivano”.

Come si fa a criticare un difensore che ha il suo rendimento?

“Hysaj è un difensore concreto. Le critiche non fanno paura ai giocatori, gli atleti sono pagati anche per quello. I tifosi vanno a periodi: un anno se la prendono con Hysaj, un altro anno con qualcun altro. Elseid lo hanno sempre apprezzato e continuano a farlo. Togliendo la parentesi con Carlo Ancelotti, è il giocatore con il rendimento più alto nel Napoli, di certo uno di quelli che danno di più”.