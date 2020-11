Giuffredi a Radio Crc: “Non ci sono novità per il rinnovo di Hysaj, valuteremo anche altre offerte”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mario Giuffredi, agente di calciatori. “Non ci sono ancora novità sul rinnovo Hysaj – ha detto Giuffredi a Radio Crc – è giusto che a questo punto ci guardiamo intorno, visto che tra circa due mesi Hysaj potrà firmare per un altro club a parametro zero. Valuteremo tutte le proposte, non solo quella del Napoli. A parte la parentesi Ancelotti, Hysaj è sempre stato tra i calciatori del Napoli con il rendimento più alto”. Giuffredi è anche il procuratore di Mario Rui, il quale “ha assorbito al meglio un’infiammazione al ginocchio che si è presentata durante il ritiro”. Inoltre Giuffredi ha posto l’attenzione su altri due suoi assistiti. “Pezzella del Parma diventerà tra i migliori esterni sinistri presenti in Italia – ha detto Giuffredi a Radio Crc – è destinato a una carriera importante anche Maistro. È di proprietà della Lazio, ora è in prestito al Pescara. Presto Pezzella e Maistro saranno da Napoli”.