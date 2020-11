Gennaro Gattuso a Sky: “Osimhen e Mertens? Arriverà il loro momento. Dobbiamo allontanare gli alibi”

Da Castel Volturno, prima di partire per la Croazia, dove ci sarà la sfida contro il Rijeka, ai microfoni di Sky le parole di mister Gattuso sul momento del Napoli. “Ad inizio stagione si parla di scudetto, ma lo devono dire gli altri, perchè dobbiamo pensare a lavorare e a migliorare. Le sconfitte contro Az Alkmaar e Sassuolo? Ci deve bruciare perchè concediamo poco agli avversari, perciò voglio rabbia agonistica. Sul Rijeka dico che non sarà una passeggiata, loro sono una squadra che ci concederà pochi spazi, perciò ci vorrà il giusto atteggiamento. Per quanto riguarda Osimhen dico che deve stare tranquillo, arriverà il suo momento, non deve protestare con i calciatori avversari e stare sereno. Mertens? Oggi non è ancora un cecchino sotto porta, ma è importante per noi, tornerà a fare la differenza. Su Insigne dico che si sta allenando, non è al 100%, però sarà importante per noi. Il nostro compito è non avere alibi, perchè in alcuni momenti ci sono alcuni episodi che fanno male, però c’è da pensare al campo e a ritrovare la continuità”.

La Redazione