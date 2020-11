Fedele: “Insigne dietro Osimhen come trequartista? Non sono d’accordo, vi spiego il motivo…”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte parla della posizione di Insigne nello schieramento del Napoli: “Insigne potrebbe essere utilizzato anche da trequartista al posto di Mertens? Non sono d’accordo e vi spiego il motivo. Il colpo ad effetto di Lorenzo è la sterzata sull’interno piede alla Alessandro Del Piero. Se parte dal centro, invece, nel momento in cui sterza si allontana dalla luce della porta e viene meno in una delle sue caratteristiche migliori. Il Napoli ha, a differenza degli altri, la possibilità di cambiare pelle durante la partita. Sta a Gennaro Gattuso, ormai, trovare la quadra. Rino deve capire che non deve assolutamente intestardirsi nel palleggio. Questo è quasi un contrappasso dantesco: lui che giocava di quantità vuole dimostrare di saper giocare anche di qualità. Non deve fare così, deve sfruttare Osimhen e liberare lo spazio per il centravanti nigeriano“.