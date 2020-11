Euro avversario Napoli – “Giallo” Covid-19 in casa Rijeka

Domani sera si giocherà allo stadio Rujevica, fischio d’inizio alle ore 18.55, la sfida tra il Rijeka e il Napoli, valevole per la terza giornata di Europa League. In casa croata però rischia di esserci un “giallo” Covid-19, con allarme lanciato dal tecnico Rozman: “Ci sono molti ragazzi con sintomi di febbre, non so se riuscirò a schierare la rosa titolare contro gli azzurri. Nel caso dovessimo avere dei problemi, manderò in campo i calciatori della Primavera”. Il club però minimizza, nel senso che attende l’esito dei tamponi di questa mattina. Il rischio è di aver elementi della rosa del Rijeka positivi, perciò bisognerà valutare bene. Il protocollo parla chiaro, è sufficiente avere 13 calciatori, portieri compresi, da mandare in campo, con l’aggiunta dei calciatori del vivaio. Al momento la sfida europea non è a rischio, ma è chiaro che la giornata di oggi chiarirà diversi aspetti, tenendo informato il Napoli sulla vicenda.