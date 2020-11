De Maggio: “Insigne è recuperato, ma non è certa la presenza col Rijeka”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Lorenzo Insigne è recuperato, ma non è ancora certa la sua presenza in Europa League contro il Rijeka. Oggi ne sapremo di più. La squadra azzurra partirà nel pomeriggio per la Croazia, poi parlerà anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa con un tesserato, vedremo nelle prossime ore. Domani, poi, ci sarà la partita contro il Rijeka, le scelte già sono state fatte, ma non c’è ancora certezza sull’impiego del capitano Lorenzo Insigne”.