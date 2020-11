Ciro Venerato: “Napoli-Gattuso? L’annuncio entro la prossima settimana”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il collega della Rai Ciro Venerato. “Il rinnovo di Gattuso? Siamo ai famosi dettagli, nel senso che è tutto sistemato tra le parti, tra contratto, ingaggio e non solo. Sull’annuncio si era sperato di farlo prima di Bologna, ma molto probabilmente accadrà la prossima settimana. Ovviamente c’è da limare sui diritti d’immagine, però è stato risolto in questi giorni. Contratto di 2 anni con opzione per il terzo, dal 1,9 milioni a 2,8 nei prossime due anni. Milik? Incontro venerdì scorso con l’agente Pantak, non ci sarà il rinnovo per un anno, ma si vedrà se si troverà una squadra per la sessione invernale, sono ottimista. Su Hysaj e Maksimovic, se ne parlerà dopo la sosta, dentro o fuori”.

La Redazione