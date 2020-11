Champions League – Poker Juve: 4-1 al Ferencvaros, Ottavi vicini

Torna a sorridere la Juventus dopo il ko con il Barcellona. I bianconeri vincono 4-1 in casa degli ungheresi del Ferencvaros nella 3a giornata del gruppo G di Champions League. Tutto facile per i bianconeri che espugnano la Groupama Arena con la doppietta di Morata la rete di Dybala e l’autogol di Dvali, nel finale gol della bandiera per il Ferencvaros con Boli. Con questa vittoria la squadra di Pirlo consolida il secondo posto nel girone, andando a +5 punti proprio su Dinamo Kiev e Ferencvarosi, e mette un’ipoteca sulla qualificazione. Se la Juve infatti batterà ancora il Ferencvarosi e la Dinamo Kiev dovesse perdere, allora si qualificherà agli ottavi di finale con due turni di anticipo