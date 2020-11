Champions League – Caicedo salva la Lazio: 1-1 con lo Zenit San Pietroburgo

Ancora un pareggio per la Lazio. I biancocelesti con molte assenze pareggiano 1-1 in Russia con lo Zenit San Pietroburgo nella 3a giornata del gruppo F di Champions League. Padroni di casa avanti con Erokhin al 32′ min del primo tempo, gli ospiti pareggiano con Caicedo nella ripresa all’82’ min. Nel finale gol annullato allo Zenit di Mostoyov per fuorigioco. Buon risultato per la squadra di Inzaghi, che rimane imbattuta e in testa nel girone, andando a 5 punti