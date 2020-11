Champions League – Bayern spietato, ok City, pari Atletico

Tantissimi gol nella 3a giornata di Champions League. Non si placa nemmeno stavolta il Bayern Monaco, che dilaga 6-2 a Salisburgo contro la Red Bull, allunga in vetta al gruppo A ed ipoteca già la qualificazione agli Ottavi. Rallenta invece l’Ateltico Madrid, che pareggia 1-1 in casa della Lokomotiv Mosca ma resta secondo a +2 punti proprio sui russi. Show del Borussia Moenchengladbach, che in Ucraina rifila un clamoroso 6-0 allo Shakthar Donestk e va in testa da solo nel gruppo B (Inter). Vitrorie facili per Manchester City e Porto, che battono 3-0 rispettivamente Olympiacos e Marsiglia. Gli inglesi allungano al comando del gruppo C ed ipotecano gli Ottavi di finale, portoghesi invece salgono al secondo posto. Vittoria preziosa infine dell’Ajax che batte 2-1 in Danimarca il Midtylland e aggancia l’Atalanta al 2° posto nel gruppo D