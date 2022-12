Champions League – Barça con sofferenza, ko PSG, rimonta Siviglia Chelsea e Borussia Dortmund tris, caduta United

Tantissimi gol e molte sorprese nelle partite del Mercoledì della terza giornata di Champions League. Nel gruppo E vittorie per Chelsea (3-0 al Rennes) e Siviglia (3-2 al Krasnodar in rimonta e in 10 uomini) che consolidano il primato ed ipotecano gli Ottavi di finale. Basterà infatti una vittoria per garantirsi il passaggio del turno. Tutto facile per il Borussia Dortmund, che espugna 3-0 Bruges e si prende il comando del gruppo F, andando a +1 punto sulla Lazio. Soffre ma vince anche il Barcellona, che batte a fatica 2-1 la Dinamo Kiev, consolida il primato nel gruppo G (Juventus) ed ipoteca anche lei il passaggio del turno. Nel gruppo H cade a sorpresa il Manchester United che perde 2-1 in Turchia con l’Istanbul Basaksheir, ne approfitta il Lipsia, che batte 2-1 il Paris Saint Germain e aggancia gli inglesi al comando del girone