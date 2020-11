Bozza di accordo Napoli-Insigne. Cifre e ricchi bonus

Per Gennaro Gattuso arrivano buone notizie dall’infermeria: Lorenzo Insigne, il capitano, è abile e arruolato per la gara contro il Rijeka, poi spetterà al mister decidere se mandarlo in campo dal primo minuto o a gara in corso. Nel frattempo il rinnovo è il tema toccato ieri con il suo agente Vincenzo Pisacane, anche se lui nega che ci sarà un incontro a breve con il club di De Laurentiis. Le ultime però parlano di una bozza di accordo tra le parti, il feeling con il presidente De Laurentiis è stato ritrovato e l’idea è di chiudere la carriera con i colori azzurri è più viva che mai. Intesa che dovrebbe essere fino al 2025, ingaggio da 5 milioni, che comprende anche bonus legati a risultati e prestazioni. Insomma Insigne sarà il “Totti” del Napoli, ovvero una bandiera.

Fonte: Gazzetta dello Sport