Boga – Parla l’agente: “Napoli? Con la Champions potrebbe acquistarlo”

Il nome di Jeremie Boga resta uno dei più importanti per il prossimo mercato italiano. Il calciatore franco-africano è rimasto al Sassuolo in un’estate particolare, richiesto dalle big ma con il peso della positività al covid dura da digerire. «È stata una decisione del club neroverde quella di tenerlo ancora una stagione in più. Vediamo cosa accadrà col prossimo mercato», ha detto Daniel Boga, fratello e agente del calciatore del Sassuolo.

L’opzione Napoli potrebbe ancora essere viva. «Tutto dipenderà anche da quale posizione in classifica gli azzurri otterranno, con la Champions potrebbe acquistarlo» ha aggiunto l’agente a Radio Kiss Kiss. «Ci sono state altre offerte dall’Atalanta, Bayer Leverkusen e Rennes, ma il Sassuolo ha deciso di trattenerlo. Non è stata un’estate facile, ha passato tante settimane da positivo al covid anche se era asintomatico non poteva allenarsi. Poi è tornato a disposizione del mister e contro il Napoli ha giocato una bella partita dimostrando di essere in forma». Fonte: Il Mattino