AVV: Chiacchio: “IL Napoli vincerà il ricorso, ecco perchè…”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato Reggiana, ecco le sue parole: “Asl di Reggio Emilia diversa da Asl di Napoli? L’Asl di Napoli ha costituito un unicum in Italia. Non ho contezza del documento rilasciato dalla Asl di Reggio, ma sicuramente non è come quella della Asl Napoli 2, resta un unicum in Italia ed è la forza del Napoli nel ricorso, così come lo è l’assenza della Juventus dal ricorso. La Reggiana si appella ad una causa di forza maggiore: abbiamo anche chiesto l’intervento della Procura Federale che andrà presso la sede della Reggiana per verificare che quanto chiesto nel ricorso corrisponde a verità. Credo che il Napoli possa vincere il ricorso per la bontà di un documento giunto alle 14.03 della domenica era vietato disputare la gara e non ottemperante alle prescrizioni di un ente come la Asl. Tra Napoli e Juve si sono create asperità, non è il caso di Reggiana e Salernitana“.