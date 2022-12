Albarella: “Difficile preparare una gara di campionato dopo l’Europa League. Napoli-Sassuolo? Non penso che gli azzurri erano stanchi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico.

“Giocare il giovedì è un problema? Nella mia personale graduatoria di difficoltà quando preparo le partite, quando ho solo tre giorni la classifico molto difficile. Bisogna metterci il transfert pure, quindi i tempi sono ridotti all’osso per gestire al meno energie prestative e nervose. Io quest’anno faccio fatica a dare una favorita per il campionato. Lo stress che stanno gestendo lo staff e la squadra è incredibile. Napoli-Sassuolo? Faccio fatica a pensare che dopo 7 partite ci possano essere difficoltà fisiche. Solo giocando i parametri condizionali arrivano a esprimersi nel modo ottimale. Non conosco la forma mentis del gruppo perché è quella che determina la differenza in questo momento. Il Milan infatti ha Ibrahimovic, un mostro che dà massima competizione e la trasferisce ai compagni, ottimizzando la sua prestazione. Tocca 10 palloni ma 9 sono importanti. Avere in rosa un campione del genere in questa tipologia di stagione è fondamentale. Basta vedere anche la metamorfosi della Juventus quando è entrato Cristiano Ronaldo. Queste macchine da competizioni fanno la differenza. Nel Napoli non so quanti di questi calciatori abbiano queste caratteristiche”.

