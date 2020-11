Alvino: “Il Napoli non ha equilibrio, su Osimhen si rimangeranno tutto”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La sconfitta ci sta, la accettiamo, Gennaro Gattuso ci lavorerà su e limerà alcuni aspetti. Non dobbiamo farne una tragedia. Alle volte, purtroppo, a Napoli manca equilibrio: dopo aver battuto l’Atalanta sembravamo i ‘Galacticos’, il Real Madrid dei tempi d’oro, destinati a vincere Scudetto e Coppa Italia, ma così non è. Col Sassuolo abbiamo perso rovinosamente, però non è un dramma”.

Victor Osimhen sta deludendo?

“Vedrete: quelli che oggi hanno già bocciato Osimhen, se lo rimangeranno non appena esploderà. Il nigeriano è un diamante grezzo, farà ricredere in molti. L’ex Lille ha margini di miglioramento inimmaginabili, potenzialmente può fare la differenza. Arriva dall’estero, da un’altra federazione ed è normale che patisca un po’ per calarsi nella nuova realtà. Un minimo di ambientamento è normale, lo scotto lo sta pagando, però è questione di tempo prima che ne faccia vedere delle belle”.