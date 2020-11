Osimhen, non tutto è stato negativo. Un dato premia l’ex Lille

Il momento nel Napoli di Osimhen, a livello numerico, non è certamente dei migliori, un assist ed una rete in cinque partite, ma soprattutto la mira che pecca di precisione. Tuttavia non tutto è da buttare, ovvero i 25 palloni recuperati contro il Sassuolo e la volontà che non manca mai. Purtroppo i sei tiri e nessuna rete, sono il dato meno esaltante per il giocatore nigeriano. Giovedì contro il Rijeka non ci sarà per squalifica, ma Gattuso si augura di riaverlo al top contro il Bologna al “Dall’Ara”, dove dovrà smentire già gli scettici.

Fonte: Il Mattino