Alvino: “KO col Sassuolo? Incidente di percorso, facciamo lavorare Gattuso”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “La rosa del Napoli è numericamente e qualitativamente straordinaria, qua stiamo facendo un processo in pubblica piazza a Osimhen, a Gattuso, dopo una sola sconfitta in campionato. Ma se fa gol Osimhen al decimo minuto contro il Sassuolo, ma di cosa parliamo? Di che parliamo? Ditemi pure”.

“Facciamo lavorare Gattuso nella maniera più serena possibile, non mi piace quello che sto sentendo, non facciamo alcuna tragedia, non scherziamo nemmeno. E’ successo solo un incidente di percorso, nulla più. L’ambiente si fa sentire, i calciatori non sono robot, ma esseri umani. I calciatori del Napoli guardano la tv, sentono la radio, cliccano sui siti. Il Napoli deve essere aiutato dai suoi tifosi e coccolare Osimhen e tutti i tesserati, si può fare una stagione da protagonisti in Italia ed Europa”.