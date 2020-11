Napoli – Si lavora per il futuro: Le 3 questioni da risolvere

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa, la stagione è lunga e Giuntoli dovrà risolvere alcune questioni. Soprattutto 3:

1) Il rinnovo di Gattuso. Le parti sembrano d’accordo sulla durata e sulla cifra (1,9 milioni di euro fino al 30 giungo 2023). Resta da definire la questione clausole.

2) Serve un terzino sinistro. Mario Rui non può fare tutta la stagione da solo e Hysaj oltre ad alternarsi a Di Lorenzo sarebbe chiamato a uno sforzo eccessivo. Piace Emerson Palmieri (Chelsea) ma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

3) La cessione di Milik. Non arriveranno di certo i 25/30 milioni chiesti in estate, ma un minimo De Laurentiis vorrebbe portarlo a casa, e il giocatore non vuole stare in tribuna tutto l’anno. Il Tottenham di Mourinho le segue, ma nel mercato invernale bisognerà trovare la soluzione migliore per tutti (qualcosa attorno i 10 milioni).