Longo: “Osimhen? E’ un talento cristallino, non è una scommessa”

L’ex allenatore del Torino, Moreno Longo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul centravanti azzurro: “Osimhen è un talento cristallino, non ci sono dubbi su questo. Bisogna dire che a questi giocatori va dato del tempo, senza opprimerli al primo momento negativo che attraversano. C’è bisogno di tempo per ognuno, poi parliamo comunque di un giovane all’esordio nel massimo campionato italiano. Quando si acquista un giocatore per quella cifra non si può considerare scommessa”.

“Osimhen non è assolutamente una scommessa e lo ha già dimostrato al primo impatto nel nostro campionato. Per gli attaccanti è molto difficile in Italia, a prescindere da questi ultimi due campionati, dove ci sono più spazi e si segna molto di più. Gli allenatori italiani vogliono togliersi questa etichetta difensivista e adeguarsi al calcio europeo. Ma anche gli stadi vuoti hanno permesso dei risultati, spesso e volentieri, ricche di gol ed azioni, normalmente non sarebbe successo”.