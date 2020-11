Maradona ricoverato ma non si tratta di coronavirus, smentite altre voci

Diego Maradona è stato ricoverato nella tarda serata italiana in una clinica di La Plata. L’argentino, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo. Si legge su Gazzetta.it che Leopoldo Luque, medico di Maradona, smentisce le voci di un possibile ictus: “Non ha avuto nessun ictus, non si sentiva bene e abbiamo deciso di ricoverarlo. La mia idea è di farlo restare in ospedale almeno tre giorni per seguirlo bene e consentirgli di eseguire un controllo generale”.