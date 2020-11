La salute di Maradona: Al 15′ lascia lo stadio e fa ritorno a casa

Che il suo stato di salute non fosse dei migliori lo si era capito già lo scorso venerdì. Nel giorno del suo compleanno e del ritorno del calcio in Argentina. Diego Armando Maradona non era sicuro partecipante all’esordio stagionale del suo Gimnasia La Plata e nessuno era certo di vederlo al “Bosque” – la casa del Lobos – fino a quando non è apparso dal sottopassaggio accomodandosi in panchina. Dopo aver ricevuto in regalo una maglia celebrativa dei suoi 60 anni. Però, Maradona non ha resistito. Al 15’ di gioco il Pibe de Oro aveva subito lasciato lo stadio facendo ritorno a casa, fisicamente impossibilitato a seguire da vicino la sua squadra che poi vincerà con un rotondo 3-0. Fonte: Il Mattino