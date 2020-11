Giudice Sportivo: Stangata per Caprari del Benevento

Gianluca Caprari, del Benevento, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, dopo le partite della 6/a giornata in Serie A. Il giocatore è stato punito “per avere, al 27′ del secondo tempo, a gioco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara” durante la partita giocata ieri sera in casa del Verona.

Per un turno è stato fermato Lucas Martinez Quarta, della Fiorentina, espulso dopo essersi reso “responsabile di un fallo grave di gioco” ai danni di Dzeko, nel match con la Roma.

Il Bologna dovrà pagare un’ammenda di 5.000,00 euro “per non avere impedito la presenza in panchina di un collaboratore non autorizzato”. Fonte: Ansa.it