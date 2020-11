Gino Rivieccio: “Il Napoli ha sottovalutato il grande calcio del Sassuolo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gino Rivieccio, attore.

“Come sto? Meglio, sono a casa in isolamento domiciliare. Devo ringraziare gli angeli in divisa, mi hanno confortato con simpatia e affetto. Il personale del Cotugno è straordinario. Trovarsi blindati in 7 metri quadri è difficile ma guardiamo avanti con ottimismo. L’altra sera ho visto un Napoli sconcertato, sprecava ma nemmeno come nelle altre partite. Ha sottovalutato il Sassuolo, è arrivato impreparato come uno studente davanti al professore. L’attenuante è la gara di Europa League, con il ritorno alle 5 del mattino. Però vale ciò che vale: il Sassuolo per 60 minuti ci ha dato una lezione di calcio. Poi ha sbagliato anche l’arbitro ma non è questo il Napoli che dobbiamo aspettarci. Forse anche parlare di certi obiettivi può distrarre. C’è stato un cocktail di motivazioni”.