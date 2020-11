Gattuso e la squadra, faccia a faccia a Castel Volturno. In Croazia spazio a Maksimovic e Mario Rui

Nelle ultime settimane il Napoli ha vinto in trasferta, a Benevento e a San Sebastian, di misura, mentre si è perso contro l’Az Alkmaar e il Sassuolo. Quest’ultima partita non è certamente stata digerita dalla squadra e da mister Gattuso, anzi il tecnico si è fatto sentire come nell’intervallo di Benevento. Le occasioni non sono mancate, però la lucidità è venuta meno nel primo tempo. Adesso si torna in Europa League, dove ci sarà la trasferta di Fiume (Croazia), occasione per ritrovare il successo e tenere vivo il discorso della qualificazione. Rispetto alla gara contro i neroverdi, spazio a Maksimovic, apparso in buone condizioni contro la Real Sociedad, Mario Rui a sinistra e non è da escludere la presenza di Zielinski, rientrato in campo domenica sera, dopo le settimane di Covid-19. Su Insigne si deciderà se schierarlo dal primo minuto, oppure inserirlo a gara in corsa.

Fonte: CdS