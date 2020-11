Cozzolino: “Lo sport è un mondo di condivisione e deve essere di rispetto”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Cozzolino, Segretario Generale della Confederazione Islamica Italiana, ecco le sue parole: “La situazione che stiamo vivendo è di estrema drammaticità: Parigi, Nizza,Kabul, Vienna. Il terrorismo colpisce tutti, con profonda commiserazione che colpiscono tutti. Non so perché Bakayoko ha messo un like ad un post estremo, ma alimenta un gioco bieco, della contrapposizione. I valori di dialogo e della sacralità della vita sono fondamentali per tutti: le tensioni internazionali possono aver indotto a questo like che non è certamente positivo. Bisogna respingere e rifiutare queste dichiarazioni che hanno il sapore della guerra. Abbiamo fatto un comunicato dove abbiamo invitato i giovani, spesso colpite da ignoranza, ad affidarsi a persone illuminate. Bisogna perseguire la forza del dialogo. Lo sport è un mondo di condivisione e deve essere di profondo rispetto”.