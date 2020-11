Champions League – Inter caduta nel finale, crollo Atalanta

Due brutte e pesanti sconfitte per Inter e Atalanta nella 3a giornata della Champions League. Cade l’Inter, che perde 3-2 in Spagna con il Real Madrid: spagnoli avanti con Benzema e Ramos, i neroazzurri riescono a pareggiare con Martinez e Perisic ma i Blancos la vincono con Rodrygo nel finale. La squadra di Conte precipita all’ultimo posto nel girone B a -2 punti proprio da Real e Shakthar Donetsk, adesso sarà costretta a vincere per restare in corsa. Va peggio invece all’Atalanta, travolta in casa per 5-0 dal Liverpool con la tripletta di Diogo Jota, Salah e Mane. I bergamaschi vengono raggiunti al 2° posto dall’Ajax nel gruppo D, ora per la squadra di Gasperini ci sarà ancora la sfida con gli inglesi ad Anfield