Venerato: “La sconfitta col Sassuolo è stata solo un incidente di percorso”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Il Napoli non ha brillato, ma è una sconfitta non drammatica. I partenopei hanno comunque dimostrato di esserci in partita. Certo, ci sono stati tanti errori. Penso a Dries Mertens, ma non solo. La prestazione di Fabian Ruiz non mi è piaciuta”.

“Il Sassuolo ha dimostrato di avere una ottima organizzazione tattica. Ha chiuso le linee di passaggio ed è stato bravo a capitalizzare le occasioni prodotte. Io sono convinto che quello contro il Sassuolo di De Zerbi è stato solo un incidente di percorso. Sono quindi fiducioso per le prossime partite che attendono la compagine di mister Gennaro Gattuso. Il Napoli, nonostante tutto, mi sembra una squadra molto competitiva”.